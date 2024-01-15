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Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma İstihbarat Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Yapılan aramada 100 gram Metanfetamin maddesi, 3 gram kubar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 23 bin 200 lira para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan tahkikata başlanıldı.

Balıkesir Gönen\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
15.01.2024 - 17:49,  Güncelleme: 17:54
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Balıkesir'in Gönen İlçesi, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma İstihbarat Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Yapılan aramada 100 gram Metanfetamin maddesi, 3 gram kubar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 23 bin 200 lira para ee geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Bandırma, Gönen, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika


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