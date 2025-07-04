Balıkesir İtfaiyesi, Yangınlarla Mücadelede Seferberlik İlan Etti

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Ege Bölgesi'nde peş peşe çıkan yangınları kontrol altına almak için seferber oldu. İl genelinde 12 günde 971 yangına müdahale eden ekipler, Manisa ve Bursa'da meydana gelen yangınlara müdahale için araç ve personel desteği sağladı.

Türkiye'nin dördüncü, bölgenin de en büyük itfaiyesi olma yolunda araç filosu ile ekibi güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, il genelindeki ve bölgedeki yangınları söndürmek için seferber oldu. Tecrübeli ekibi ve modern araçlarıyla 112'ye gelen yangın ihbarlarına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden yapılan yönlendirmelerle bölgesel yardımlar ve görevlendirmelere anında cevap veriyor. Türkiye Afet Müdahale Planlaması (TAMP) kapsamında acil yangın durumlarında koordinasyon sağlayan Balıkesir İtfaiyesi, Manisa ve Bursa'nın acil destek talebine kısa sürede cevap verip yangınların söndürülmesini sağladı.

Balıkesir'de neredeyse günlük 60'a yakın orman ve arazi yangınına müdahale eden Balıkesir İtfaiyesi, geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesindeki kimya fabrikasında çıkan yangını söndürmek için 5 itfaiye aracı, 2 motopomp ve 20 personelle destek verdi. Balıkesir Merkez İtfaiyesi, Altıeylül, Karesi, Susurluk ve Bandırma İlçe Amirliklerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Bölgede günlerdir devam eden yangınların söndürme çalışmalarına da destek veren Balıkesir İtfaiyesi, Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangına 3 ikmal aracı ve personelle tam destek verdi. Bölgedeki yangınların söndürülmesi için canla başla mücadele eden pelerinsiz kahramanlar, bölgede nem seviyesinin çok düşük olması, hava sıcaklığının yüksekliği ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın risklerine karşı AFAD Genel Merkez ve AFAD alanları ve ormanlarda da saha kontrol çalışmalarını sürdürüyor. - BALIKESİR