Balıkesir Manyas\'ta trafik kazası: 4 yaralı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Manyas- Gönen Karayolunun 10. kilometresindeki kırsal Hamamlı Mahallesi girişinde Gönen'den Manyas yönüne gitmekte olan Y.B idaresindeki 35 ASK 250 plakalı otomobil ile Manyas yönünden Gönen yönüne gitmekte olan R.B (21) idaresindeki 34 GT 386 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 GT 386 plakalı araç takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla çıkartıldı. R.B ile araçta yolcu olarak bulunan A.B ve R.B ile diğer aracın sürücüsü Y.B. ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R.B'nin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hafif şekilde yaralandıkları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR