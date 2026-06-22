Balkonda yakılan mangal apartmanı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Balkonda yakılan mangal apartmanı ayağa kaldırdı

22.06.2026 09:58
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Bursa'da bir ailenin balkonda mangal yapması nedeniyle çıkan yoğun duman, apartman sakinleri arasında tartışmaya yol açtı. Balkonlara çıkan komşular karşılıklı tepki gösterirken, kısa süreli gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan görüntüleri izleyen herkes "Görgü gerçekten başka bir şey" yorumunda bulundu.

Bursa'da bir apartmanda yaşayan ailenin balkonda mangal yapması, komşuların tepkisine yol açtı. Mangaldan çıkan yoğun dumanın üst katlara ulaşması üzerine apartman sakinleri arasında tartışma başladı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Görüntülerde, farklı katlardaki komşuların balkonlara çıkarak birbirlerine tepki gösterdiği görüldü. Karşılıklı sözlü atışmalar nedeniyle apartmanda kısa süreli gerginlik yaşandı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan tartışma çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde apartman sakinlerinin balkonlardan birbirlerine seslendiği ve mangal dumanı nedeniyle başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü anlar yer aldı. Görüntüleri izleyen herkes "Görgü gerçekten başka bir şey..." yorumunda bulundu.

Cep Telefonu, Mangal Kömür, 3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balkonda yakılan mangal apartmanı ayağa kaldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balkonda yakılan mangal apartmanı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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