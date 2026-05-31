Balkondan çıplak düşen kadının son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
31.05.2026 08:00  Güncelleme: 08:01
Ankara'da nişanlısıyla tartıştıktan sonra 7. kattaki balkondan çıplak düşerek ölen Türkan Biçer'in olay gecesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli nişanlısı F.Ö. tutuklandı, aile "kasten öldürme" iddiasında bulundu.

ANKARA (İHA) – Ankara'da nişanlısı ile birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan çıplak halde düşerek vefat eden kadının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, vefat eden kadının olayın ardından tutuklanan şüpheli nişanlısıyla yaşadığı tartışma ile evdeki hareketlilik ve nişanlısının olay sonrasındaki ilk anları yer aldı.

25 Mart'ta Yenimahalle'de meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısı F.Ö. (46) ile birlikte yaşadığı evin 7. katındaki balkonundan düşerek vefat etmişti. Üzerinde kıyafet olmayan Biçer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, gözaltına alınan şüpheli nişanlısı F.Ö. ise daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderilmişti. Soruşturma aşamasındaki olayla ilgili, davanın 'Kasten Öldürme Suçundan' görülmesini talep eden aile ise Biçer'i nişanlısının öldürdüğünü iddia etmişti.

Ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Vefat eden Biçer ile nişanlısı F.Ö. ile olay gecesi yaşadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Apartmanın güvenlik kamera ile kaydedilen görüntülerde, Biçer ve F.Ö. arasındaki tartışma ile evdeki hareketlilik ve F.Ö.'nün olay sonrasında elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlar yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Cinayet, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

