Banaz\'da Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ın Banaz ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin takibi sırasında yola atılan poşette 197 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilek Mahallesi Erdemler Kavşağı'nda gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücünün kaçması üzerine ekipler aracı takibe aldı.

Kovalamaca sırasında araçtan bir poşetin dışarı atıldığını fark eden polis ekipleri, aracı aynı ilçeye bağlı Kerime Nadir Sokak'ta durdurdu. Araçta bulunan H.A., O.S. ve T.H. gözaltına alındı.

Kaçış güzergahında yapılan incelemelerde poşet içerisinde toplam 197 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ilgili mevzuat kapsamında toplam 210 bin TL idari para cezası uygulandı. - UŞAK