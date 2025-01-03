Bandırma\'da 2024\'te 1224 Suçlu Yakalandı

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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı boyunca suç ve suçluyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarda büyük bir başarıya imza attı.

Yapılan operasyonlar ve denetimler sonucunda, aranan toplam bin 224 kişi gözaltına alınarak, adli mercilere teslim edildi. Yakalanan şahıslar arasında, 775 kişi ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan, 371 kişi, 0-5 yıl arası hapis cezasından aranma kaydı bulunan, 44 kişi 5-10 yıl arası hapis cezasından aranma kaydı bulunan, 34 kişi ise 10 yıl ve üzeri hapis cezasından aranma kaydı bulunan şahıslar olarak tespit edildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde asayişin sağlanması ve suçların önlenmesi adına çalışmaların aralıksız süreceğini ifade edildi. - BALIKESİR