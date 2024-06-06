Bandırma'da Asılsız Paylaşım Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da Asılsız Paylaşım Yapan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye hizmetleri sırasında, sosyal medya üzerinden asılsız bir paylaşım yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı. Şahsın, Bandırma Son Dakika Haber isimli sosyal medya haber sitesinde yayımlanan 'Bandırma Ayyıldız Mahallesinde Cinayet: Erkek şahıs ağaca asılarak derisi soyularak öldürüldü' başlıklı paylaşımı gerçeği yansıtmamaktadır. Şüpheli, ifadesinde bu bilgiyi duyduğunu ve doğruluğunu araştırmadan paylaştığını beyan etmiştir. Ş.Ş. hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan adli işlem başlatılmıştır.

06.06.2024 17:09
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Balıkesir'in Bandırma ilçesi Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye hizmetleri esnasında, sosyal medya üzerinden asılsız paylaşım yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Bandırma'da faaliyet gösteren ve çok sayıda takipçisi bulunan "Bandırma Son Dakika Haber" isimli sosyal medya haber sitesinde Ş.Ş. isimli kullanıcının, "Bandırma Ayyıldız Mahallesinde Cinayet: Erkek şahıs ağaca asılarak derisi soyularak öldürüldü" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

Yapılan araştırmalar sonucunda, bu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunda infial oluşturabilecek nitelikte olduğu anlaşıldı. Paylaşımı yapan kişinin kimlik bilgileri tespit edildi ve şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli, alınan ifadesinde bu bilgiyi etraftan duyduğunu ve doğruluğunu araştırmadan paylaştığını beyan etti. Nöbetçi cumhuriyet savcısı ile yapılan görüşme neticesinde Ş.Ş. hakkında, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Asılsız Paylaşım Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Asılsız Paylaşım Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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