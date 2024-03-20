Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Paşabayır Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği haberini alan Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Olayın şüphelisinin plakaları kapalı bir araçla olay yerine geldiği, olayı gerçekleştirdikten sonra aynı araçla Gönen ilçesine kaçtığı tespit edildi. Aracı ve şahsı tespit eden Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa düzenlenen operasyon sonucu, şüpheli şahsı ve olayda kullanılan silahı ele geçirerek Bandırma ilçesine getirdi.
Gözaltına alınan şüpheli Ş.B. (30) isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bandırma'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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