Bandırma'da kamyon traktöre arkadan çarptı, sıkışan sürücü kurtarıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonun traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonun traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bandırma - Susurluk kara yolu Manyas yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. M.G. idaresindeki 16 BNK 780 plakalı kamyon, aynı istikamette seyreden H.E. yönetimindeki 10 ATD 822 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle traktörün ön kısmı büyük hasar alırken, sürücü M.G. kamyon içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgeye hızla ulaşan itfaiye ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, kamyon sürücüsü M.G. sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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