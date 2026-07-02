Bandırma\'da 4 ayrı noktada başlayan arazi yangını söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 ayrı noktadan başlayarak rüzgarın etkisiyle büyüyen arazi ve kanola tarlası yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan yeni toplu konutların alt kısmındaki alanda meydana geldi. Araziden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracı ve 16 personel sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 4 farklı noktadan başladığı belirlenen ve rüzgarın da etkisiyle alevli bir şekilde yanan arazi ile kanola tarlasına müdahale etti. Yangının boyutu göz önüne alınarak bölgeye takviye ekip istendi. Çalışmalara destek vermek amacıyla 3 orman arazözü ve 1 ilçe hizmetleri tankeri de olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ve orman ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR