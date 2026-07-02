Bandırma'da 4 ayrı noktada başlayan arazi yangını söndürüldü - Son Dakika
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Bandırma'da 4 ayrı noktada başlayan arazi yangını söndürüldü

Bandırma\'da 4 ayrı noktada başlayan arazi yangını söndürüldü
02.07.2026 16:38  Güncelleme: 16:49
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 ayrı noktada başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen arazi ve kanola tarlası yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 ayrı noktadan başlayarak rüzgarın etkisiyle büyüyen arazi ve kanola tarlası yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan yeni toplu konutların alt kısmındaki alanda meydana geldi. Araziden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracı ve 16 personel sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 4 farklı noktadan başladığı belirlenen ve rüzgarın da etkisiyle alevli bir şekilde yanan arazi ile kanola tarlasına müdahale etti. Yangının boyutu göz önüne alınarak bölgeye takviye ekip istendi. Çalışmalara destek vermek amacıyla 3 orman arazözü ve 1 ilçe hizmetleri tankeri de olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ve orman ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, Bandırma, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da 4 ayrı noktada başlayan arazi yangını söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da 4 ayrı noktada başlayan arazi yangını söndürüldü - Son Dakika
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