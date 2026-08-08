Bandırma’da anız ve otluk alanda yangın - Son Dakika
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Bandırma’da anız ve otluk alanda yangın

Bandırma’da anız ve otluk alanda yangın
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Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yeşilçomlu Mahallesi kırsalında otluk ve anız alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında anız, otluk alan ve çalılar zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yeşilçomlu Mahallesi kırsalında otluk ve anız alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında anız, otluk alan ve çalılar zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi kırsalında bulunan otluk ve anız alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki otluk ve çalılık alana yayıldı.

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ormanlık alanın dışında çıkan yangında anız, otluk alan ve çalıların zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, İnceleme, Bandırma, İtfaiye, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma’da anız ve otluk alanda yangın - Son Dakika

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