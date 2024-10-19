Bandırma\'da Tır Kazasında Yaralı Sürücü Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 15 Ekim tarihinde kaza yapan tırda sıkışarak yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Bandırma- Erdek istikametine gitmekte olan 10 PE 829 plakalı tır kavşakta yoldan çıkmış, sürücü Caner Tosun sıkıştığı yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Grup Amirliği personeli tarafından çıkarılarak 112 Acil sağlık ekiplerine teslim edilmişti. Yaralı olarak çıkarılan Tosun, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Caner Tosun, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. - BALIKESİR