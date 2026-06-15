Bandırma'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Bandırma'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bandırma\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
15.06.2026 15:33
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bandırma-Susurluk Karayolu Yeşilçomlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 T 2151 plakalı araç ile 16 HJ 184 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan S.K., K.I., M.F. ve F.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemede E.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, Güvenlik, Bandırma, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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