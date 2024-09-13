Bandırma'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bandırma'da trafik kazası: 1 kişi yaralı
BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Erdek karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Erdek-Bandırma karayolu üzerinde mamun bahçeleri mevkinde meydana geldi. 10 ANL 17 plakalı araç sürücüsü Hayriye U. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak yol kenarına şarampole uçtu. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Araçta maddi hasar meydana gelirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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