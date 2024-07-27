Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, köprüden aşağı düşerek hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.
Bandırma- Erdek yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ART 50 plakalı ticari araç, yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı uçtu. Köprüden aşağı düşen araç yere çakıldıktan sonra takla attı. Ticari araç kazada hurdaya dönerken, sürücüsü ise ters dönen aracın içinden yara almadan çıktı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bandırma'da trafik kazasında hurdaya dönen araç sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?