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Bandırma'da Motosikletli Polisler Uyuşturucu Operasyonu Yaptı - Son Dakika
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Bandırma'da Motosikletli Polisler Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı. Çınarlı Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen iki şahıstan yaklaşık 0,20 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve toplam 9 adet galara sentetik hap ele geçirildi. K.H (27) ve H.Y (25) isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bandırma\'da Motosikletli Polisler Uyuşturucu Operasyonu Yaptı
26.12.2023 - 17:35,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

Bandırma ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen iki şahıstan yaklaşık 0,20 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve toplam 9 adet galara sentetik hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla K.H (27) ve H.Y (25) isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Polisiye, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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