Bandırma\'da Motosikletli Polisler Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

Bandırma ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen iki şahıstan yaklaşık 0,20 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve toplam 9 adet galara sentetik hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla K.H (27) ve H.Y (25) isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR