Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar tutuklandı

Balıkesir\'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu kullandığı ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslar tutuklandı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahısların üzerinden metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde alımında kullanılan bin lira ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

19.05.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu kullandığı ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslar tutuklandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında 17 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesi'nde durumundan şüphe ettiği şahısları durdurarak kontrol yaptı. Yapılan kontrol sonucunda şahısların üzerinden 0.47 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp elde edildi. Ekipler tarafından olayın ardından geniş çaplı başlatılan çalışmada Erdek'te ikamet eden S.M (27) ve kız arkadaşı E.Y (40) isimli şahısların Bandırma'ya gelerek birlikte M. B. (37) isimli şahısla buluştukları ve bir miktar uyuşturucu maddeyi birlikte kullandıkları tespit edildi. Daha sonra şahısların bin lira karşılığı almış oldukları madde ile birlikte sokağa çıkmaları anlaşılması üzerine ekipler üzerlerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiliği değerlendirilen bin lira paraya el konuldu. Yapılan işlemler sonucunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden E. Y. ve M. B. "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Bandırma, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
15:22 Eşini gecenin 3’ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
14:15 Kongo’da hareketli dakikalar Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi
17:11 Fondaki şarkıyı görmeniz lazım Sneijder’in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur
16:13 Hatayspor’dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik
15:12 Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu
14:25 5 parti ’Kurtuluş İttifakı’ çatısı altında birleşti 5 parti 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında birleşti
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:48 Doktor bıçakla saldırıdan böyle kurtuldu Doktor bıçakla saldırıdan böyle kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 17:37:59. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement