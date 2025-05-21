Bandırma\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi 1580. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Yangının mutfakta bulunan ocaktan çıktığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine Bandırma Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR