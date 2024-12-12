Bandırma\'nın Geleceği İçin İmar Planları Ele Alındı

3.Sayfa

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısının 1. birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda, Bandırma'nın geleceğini yakından ilgilendiren 1/5000 ölçekli nazım imar planları ele alındı. Meclis üyelerinin oy birliğiyle planların İmar ve Şehircilik Komisyonu'na havalesi kararlaştırıldı.

Komisyona sevk edilen 1/5000'lik planlar, Bandırma'nın gelecekteki yapılaşma, altyapı ve kentleşme dinamiklerini şekillendirecek önemli bir çalışma olarak değerlendiriliyor. Planlama sürecinin komisyon tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi ve ardından meclis gündemine tekrar taşınarak nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, bu planların kentin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkı sağlaması ve bölge halkının ihtiyaçlarına uygun bir şehirleşme vizyonu sunması gerektiği vurgulandı. Bandırma'nın artan nüfusu, ekonomik büyümesi ve ulaşım projeleri gibi unsurların da planlamaya entegre edilmesi gerekliliği halk tarafından beklenmekte.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma'nın geleceğine yön verecek olan 1/5000'lik imar planlarının önemine dikkat çekerek bu süreci titizlikle takip edeceklerini belirtti. Başkan Mirza, planların hayata geçirilmesinde şeffaflık ve katılımcılığın esas alınacağını vurguladı.

Bandırma halkı ve yerel yönetimler, planlama sürecinin şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütülmesini bekliyor. 1/5000 ölçekli planların gündeme alınması, Bandırma'da heyecan ve umutla karşılandı. İmar ve Şehircilik Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde planları detaylı bir şekilde ele alması ve kamuoyuna bilgilendirme yapması bekleniyor.

Bu kritik planların, Bandırma'nın gelecekteki kentsel gelişim stratejileri için sağlam bir temel oluşturacağı öngörülüyor. - BALIKESİR