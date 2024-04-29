Banka müdürünün arabasına uzun namlulu silah mermisi bırakarak ailesi ile tehdit ettiler - Son Dakika
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Banka müdürünün arabasına uzun namlulu silah mermisi bırakarak ailesi ile tehdit ettiler

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Antalya'da özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, '115 bin Euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği' içerikli not kağıdı ve 3 adet uzun namlulu silah mermisi bırakıldı. Notu bırakan ve azmettiren 2 kişi yakalandı. Notun bırakılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

29.04.2024 23:59
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Banka müdürünün arabasına uzun namlulu silah mermisi bırakarak ailesi ile tehdit ettiler

"115 bin Euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği" notunu bırakan ve azmettiren 2 kişi yakalandı

ANTALYA - Antalya'da özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, "115 bin Euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği" içerikli not kağıdı ve 3 adet uzun namlulu silah mermisi bırakıldı. Notu bırakan ve azmettiren 2 kişi yakalandı. Notun bırakılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre; özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, "115 bin Euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği" içerikli not kağıdı ve 3 adet uzun namlulu silah mermisi bulunan zarf bırakılarak tehdit edildi. Müştekinin tehdit edilmesi olayı ile ilgili Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda; bahse konu zarfı araca bıraktığı anlaşılan, yüzünde kar maskesi ve kafasında motosiklet kaskı bulunan bisikletli şahsın C.E.T. olduğu ve şüpheliyi H.M.S. ve T.K. isimli şahısların azmettirdiği tespit edildi. Yakalanan şüpheliler "yağma suçuna teşebbüs'ten" adli makamlara sevk edildi. Notun bırakılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Banka müdürünün arabasına uzun namlulu silah mermisi bırakarak ailesi ile tehdit ettiler
Kaynak: İHA

Antalya, Banka, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Banka müdürünün arabasına uzun namlulu silah mermisi bırakarak ailesi ile tehdit ettiler - Son Dakika

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