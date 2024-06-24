Baraka alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Baraka alevlere teslim oldu

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir baraka kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler barakayı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ateşe verdi. Kısa sürede alevler tüm barakayı sararken; ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü ancak baraka kullanılamaz bir hale geldi. Ölen yada yaralananın bulunmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

24.06.2024 11:11  Güncelleme: 11:16
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Baraka alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir baraka kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler barakayı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ateşe verdi. Kısa sürede alevler tüm barakayı sararken; ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü ancak baraka kullanılamaz bir hale geldi.

Ölen yada yaralananın bulunmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Baraka alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım, İtfaiye, Bursa, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baraka alevlere teslim oldu - Son Dakika

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