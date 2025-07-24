Barış Görüşmeleri Sonrası Saldırılar

Rusya ile Ukrayna, İstanbul'da dün gerçekleştirilen barış görüşmelerinin ardından birbirini hava saldırılarıyla vurdu. Ukrayna insansız hava araçlarının (İHA) Soçi'de düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Rusya ile Ukrayna, İstanbul'da dün gerçekleştirilen barış görüşmelerinin ardından karşılıklı saldırılarına devam etti. Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Soçi'de insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Rusya'nın havacılık otoritesi, Soçi Havalimanı'ndaki operasyonların yaklaşık 4 saatliğine askıya alındığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin gece boyunca Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki sularda ve Krasnodar bölgesi semalarında 39 Ukrayna İHA'sı düşürdüğünü bildirdi.

Rusya Odesa'ya saldırdı

Rus güçleri ise Ukrayna'nın Odessa bölgesine saldırı gerçekleştirdi. İnsansız hava araçları ile düzenlenen saldırıda en az 4 kişi yaralandı. Bölge Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, ünlü Pryvoz pazarının da hedef alındığını belirterek, "Burası sadece bir ticaret alanı değil, Odesa'nın yaşayan kalbidir" dedi.

Rus güçlerinin Odessa'nın yanı sıra hedef aldığı Cherkasy bölgesinde de 7 kişi yaralandı, çok sayıda konut hasar gördü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Dün, İstanbul'daki toplantıda Rus tarafına derhal ve tamamen ateşkes sağlanması önerisi tekrar sunuldu. Buna cevaben Rus insansız hava araçları konutları vuruyor" dedi.

İyileşmeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksii Kuleba ise Rus saldırılarının deniz limanları, ulaşım merkezleri ve yerleşim alanları dahil olmak üzere sivil altyapıyı hedef aldığını belirtti.

Rusya ve Ukrayna dün İstanbul'da görüşmüştü

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan 3. tur barış müzakereleri dün İstanbul'da yapılmıştı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, iki ülke asker ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya varmıştı. - SOÇİ