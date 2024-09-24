Bartın'da Alkollü Genç Kızı Irmakta Belediye Personeli Kurtardı - Son Dakika
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Bartın'da Alkollü Genç Kızı Irmakta Belediye Personeli Kurtardı

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Bartın'da alkollü olduğu iddia edilen 15 yaşındaki bir genç kız, arkadaşlarıyla sohbet ederken aniden Bartın Irmağı'na atladı. Olayı fark eden belediye çalışanları, hemen suya girerek kızı kurtardı. Genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

24.09.2024 18:03  Güncelleme: 18:10
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Irmağa atlayan genç kızı belediye personeli kurtardı

BARTIN - Bartın'da alkollü olduğu ileri sürülen 15 yaşındaki genç bir kız, Bartın Irmağı'na atladı. Olayı fark eden belediye çalışanları ırmağa girerek genç kızı sudan çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın ırmağı Kemer Köprü Meydanı Kozcağız Dolmuş durakları yakınlarında arkadaşları ile konuşan genç bir kız, bir anda ırmağa atladı. Bartın Belediyesi Kemer Terfi İstasyonu'nda çalışan belediye personeli, genç kızın arkadaşlarının "ırmağa atladı" diye bağırması üzerine hemen suya girerek, genç kızı kurtardı. Polis ve itfaiye ekiplerine de bilgi veren belediye personeli, genç kızı ise ırmak kenarındaki bir yamaca çıkardı. Bir süre ise baygın haldeki genç kızla iletişim kuran belediye çalışanları, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla kızı yola çıkardı. Yolda bekleyen 112 ambulansına alınan genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından devlet hastanesine kaldırıldı.

Genç kızın annesi ve babasının ise gün boyu kızlarına ulaşamadıkları ve ırmağa atladı haberi üzerine olay yerine geldikleri öğrenildi. Genç kızın alkollü olduğu ileri sürüldü.

Bartın\'da Alkollü Genç Kızı Irmakta Belediye Personeli Kurtardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Alkollü Genç Kızı Irmakta Belediye Personeli Kurtardı - Son Dakika

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