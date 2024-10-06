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Bartın'da Dolandırıcı Kuyruğu

Bartın\'da Dolandırıcı Kuyruğu

Yaşlı kadını dolandırmak isteyen kişi, taksicinin uyanıklığıyla yakalanarak tutuklandı.

06.10.2024 09:24
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Bartın'da kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılmak istenen yaşlı kadın, taksicinin uyanıklığı, polisin çabası ile dolandırılmaktan kurtuldu. Tanınmamak için peruk takan şüpheli ise adli makamlara da kafasındaki peruğu ile getirildi

Kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılan mağdur sayısının son dönemlerde artmaya başladığı Bartın'da polis, bu tür olaylara karşı yoğun tedbirler almaya başladı. Taksicilere dolandırıcıların sık sık kullandığı yöntemler hakkında bilgi veren polis ekipleri, dün gece saat 02.30 sıralarında bir ticari taksi sürücüsünden gelen ihbar üzerine hareket etti. Dün gece saat 02.30 sıralarında ticari taksi ile Kozcağız beldesinden il merkezine gelen şahsın konuşmaları ve tavırlarından şüphelenen taksici, polisi arayarak durumu iletti. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şubesi Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, taksiyi takibe alarak inceledi. Bir süre sonra taksiden inerek elinde bir çıkınla yürüyen şahsın, başka bir taksiye bindiği gören polis ekipleri hemen taksinin yanına gelerek şahıstan elindeki çıkını açmasını istedi. Adamın çıkını açmasının ardından içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası görülmesi üzerine ise adının M.M. olduğu belirlenen şüpheli, şubeye getirildi.

Yoğun bir çalışma yürüten ekipler, para ve ziynet eşyalarının N.Ö.'ye ait olduğunu tespit etti. N.Ö. ile görüşen ekipler, 3 gün önce telefonunu arayan ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştüğünü belirledi. N.Ö.'nün isminin karıştırıldığı terör örgütüne yönelik soruşturmadan aklanmak ve şüphelilerin yakalanması için elindeki para ve ziynet eşyalarını bir nevresimin içine sardığı ve kızı G.Ö.'ye, kapıya gelecek polise vermesini istediğini öğrenildi. Ekipler, N.Ö.'nün kızı G.Ö.'nün de gece saat 01.30 sıralarında kapıya gelen M.M.'ye para ve ziynet eşyası dolu olan çıkını verdiğini tespit etti.

Tanınmamak için peruk takmış

Bugüne kadar şüphelilerin tanınmamak ve takipten kurtulmak amacıyla gözlük, şapka gibi farklı yöntemler kullandığını gören polis ekipleri bu kez ise tanınmamak amacıyla peruk kullanan bir şüpheli ile karşılaştı. Gözaltına alınarak şubeye getirilen şahıs, ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. Kafasındaki peruğunu Asayiş Şubesi'ndeki işlemleri esnasında da çıkarmayan M.M., adliyeye de peruğu ile birlikte getirildi.

Elindeki nevresim içerisinden toplam 278 bin 100 TL, 10 adet bilezik, 8 adet yarım altın, 1 adet tam altın çıkan şüpheli şahıs, çıkarıldığı nöbetçi savcılığın ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Polis, Son Dakika

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