Bartın'da Donarak Ölen Nedim Kural'ın Detayları

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Donarak ölen şahısla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

BARTIN - Bartın'da inşaatın girişinde donarak öldüğü ileri sürülen Nedim Kural'ın 6 gündür engelli raporu çıkartılması için arandığı ortaya çıktı.

Bartın'ın Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir inşaatta donarak öldüğü ileri sürülen 39 yaşındaki Nedim Kural'ın ölümünün ardından olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Valilik açıklamasında, Nedim Kural'ın alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle tedavi için ikna edildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu ilgilinin alkol ve madde bağımlısı olduğundantedavi olması için kendisi ile görüşülüp ikna edilmiş ve 2022 yılında Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koordineli olarak Bolu ili İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniği'ne 29.12.2022 tarihinde tedavisi için yatışı yaptırılmış ve 12.02.2023 tarihinde taburcu olmuştur. Tedavi sürecinin bitmesinin ardından ilimize döndüğünde SYDV tarafından kirası ödenen kimsesizler evine yerleştirilmiş, fakat madde kullanmaya devam etmesinden dolayı hanede huzursuzluk çıkarması sonucu kendi isteğiyle ikametten ayrılmıştır. rdından Bartın SYDV'den vefat eden babasına ait Kurucaşile ilçesi Başköy köyündeki konutta ikamet etme konusunda yardım talep etmiş ve iki defa köye bırakılmış olmasına rağmen Bartın merkeze geri dönmüştür" denildi.

Tedavisi yarım kalmış

Kural'a bir çok kez yardım ve desteklerin verildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlgilinin sokaklarda yaşaması ve madde kullanmaya devam etmesi üzerine ekiplerimiz tarafından tekrar tedavi olması için ikna edilmiş ve tedavi süreci başlayana kadar ilgili Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından özel bir otelde konaklattırılmış, şahsa giyim ve nakdi yardım Amasra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılmıştır. Bartın Yeşilay ile irtibata geçilmiş ve ilgili 26.08.2024 tarihinde Valiliğimiz koordinesinde Bartın SYDV ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce tedavisi için Ankara AMATEM Kliniğine yatışı sağlanmış, 30.09.2024 tarihi itibariyle de Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine tedavisinin devamı için nakli yapılmıştır. Ancak ilgili buradaki tedavisi tamamlanmadan kendi isteği ile 16.11.2024 tarihinde adı geçen merkezden ayrılmıştır."

Günlerdir aranıyordu

6 gündür ise engelli raporu çıkartılmak üzere arandı vırgulanan açıklamada, "İlgilinin alkol ve madde bağımlılığınındevam etmesi veengelli raporu olmaması nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün hizmet modelleri kapsamına alınamadığı anlaşılmıştır. Bartın SYDV tarafından ilgiliye engelli raporunun çıkartılabilmesi için05.12.2024 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, 10.12.2024 tarihinde Bartın Devlet Hastanesi Başhekimliğine ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmış olup yapılan arama çalışmaları sonucu kendisine ulaşılamadığından işlem yapılamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma sürüyor

Nedim Kural'ın donarak öldüğü konusundaki iddialarla ilgi soruşturmanın, sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Alınan tedbirlere rağmen ilimizde meydana gelen ve hepimizi derinden etkileyen elim olayla ilgili adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup vatandaşımızın kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecektir. Toplumumuzun her bir ferdinin sağlığı ve güvenliği bizler için son derece önemlidir. Bizleri derinden üzen bu tür olayların önüne geçebilmek adına ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarımız devam etmektedir.