Bartın'da Hatalı Dönüş Kazaya Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bartın'da Hatalı Dönüş Kazaya Yol Açtı

Geniş Video İzle

Bartın'da hatalı dönüş yapan otomobile arkadan çarpan araçta 3 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

02.10.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 3 yaralı

BARTIN - Bartın'da hatalı u dönüşü yapan bir otomobile, başka bir otomobil arkadan çarptı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Bartın- Zonguldak karayolu Çavuş Caddesi'nde meydana gelen kazada, Bartın'dan Zonguldak istikametine seyir eden M.T. idaresindeki, 74 AE 692 plakalı Skoda marka otomobil, dönüşün yasak olduğunu gösteren tabelaların bulunduğu bölgeden U dönüşü yaptı. O esnada ise hız ve kaygan zemin nedeniyle duramadığı ileri sürülen K.Y idaresindeki 74 AAC 33 plakalı volkswagen marka otomobil ise dönüş yapan araca arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile H.T isimli kadın yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı karayolu, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bartın\'da Hatalı Dönüş Kazaya Yol Açtı
Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Bartın, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Hatalı Dönüş Kazaya Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:45 CHP lideri Özel’den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 23:32:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da Hatalı Dönüş Kazaya Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement