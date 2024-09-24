Bartın\'da Irmağa Atlayan 15 Yaşındaki Kız Kurtarıldı

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Bartın'da Bartın Irmağı'na atlayan 15 yaşındaki kız çocuğunu belediye çalışanları kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın ırmağı Kemer Köprü Meydanı Kozcağız Dolmuş durakları yakınlarında arkadaşları ile konuşan 15 yaşındaki kız çocuğu, bir anda ırmağa atladı. Bartın Belediyesi Kemer Terfi İstasyonu'nda çalışan belediye personeli, arkadaşlarının "ırmağa atladı" diye bağırması üzerine hemen suya girerek, çocuğu kurtardı. Polis ve itfaiye ekiplerine de bilgi veren belediye personeli, kızı ırmak kenarındaki bir yamaca çıkardı. Bir süre ise baygın haldeki çocukla iletişim kuran belediye çalışanları, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla kızı yola çıkardı. Yolda bekleyen 112 ambulansına alınan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından devlet hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun annesi ve babasının ise gün boyu kızlarına ulaşamadıkları ve ırmağa atladı haberi üzerine olay yerine geldikleri öğrenildi. - BARTIN