Bartın'da işçi servisi kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın'da işçi servisi kaza yaptı

Bartın\'da işçi servisi kaza yaptı
02.07.2026 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük yolu üzerindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı, yaralıların durumu iyi.

Karabük kara yolunda işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın merkeze bağlı Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Bartın yönüne seyreden Y.D. idaresindeki 74 AAS 971 plakalı işçi servisi, kavşaktan ana yola çıkış yapan K.D. yönetimindeki 06 EF 6887 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, karşı şeritte seyreden S.Ç. idaresindeki 74 BJ 103 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından işçi servisi kaldırım kenarında asılı kalırken, otomobil ise takla atarak yol kenarındaki bahçeye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Servis minibüsünde bulunan 10 fabrika işçisi kazayı yara almadan atlatırken, diğer aracın sürücüsünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bahçeye devrilen otomobilde bulunan sürücü S.Ç. ile yolcular E.S. ve B.B. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BARTIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Karabük, Trafik, Bartın, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da işçi servisi kaza yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti
Bakan Yumaklı’dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap Bakan Yumaklı'dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap
Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı
Osman Gazi’nin miğferi ABD’de ortaya çıktı Osman Gazi'nin miğferi ABD'de ortaya çıktı

19:46
China Suarez, Icardi’yi terk etti O mesajları görünce evden kaçmış
China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış
18:54
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
18:46
Özgür Özel’e Madımak’ta soğuk duş
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
14:40
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 20:17:21. #7.12#
SON DAKİKA: Bartın'da işçi servisi kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.