Bartın\'da Kamyonet Kaçıranı Yakalama Operasyonu

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Bartın'da bir kişi, aracına çarpıp kaçan kamyonetin kasasına atladı. 5 kilometre kamyonetin kasasında giden kişi, bir süre sonra yayan kaçan şahsı yakalayarak polise teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Orduyeri Köprüsünün alt kısmında seyir eden Ali Koman idaresindeki araca, bir kamyonet çarptı. Kazanın ardından sürücünün durmayacağını fark eden Ali Koman koşarak yetiştiği kamyonetin kasasına atladı. Yaklaşık 5 kilometre kamyonetin kasasında seyir eden Ali Koman, sürücüyü durması için ikna etmeye çalıştı. Çabalarına rağmen sürücüyü ikna edemeyen Koman, polisi arayarak, kendisinin tanımadığı bir kişinin kamyonetinin kasasında bulunduğunu ve kaçırıldığını ihbar etti.

İhbarın ardından polis kamyonetin istikametindeki tüm yolları kapatırken, ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücü ise kurtulamayacağını anlayarak aracı 186 Nolu sokakta durdurarak yayan kaçmaya başladı. Sürücünün peşini bırakmayan Koman, kısa bir kovalamacanın ardından sürücüyü yakalayarak polise teslim etti.

Gelen polis ekipleri tarafından alkol testi yapılmak istenen sürücü alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BARTIN