Bartın'da Kar Esareti: Yollar Kapandı, Kazalar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Bartın'da Kar Esareti: Yollar Kapandı, Kazalar Ortaya Çıktı

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Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hayat durma noktasına geldi. 81 köy yolu ulaşıma kapandı, okullarda tatil ilan edildi ve çok sayıda kaza gerçekleşti. Elektrikli araçların trafiğe çıkması yasaklandı.

21.02.2025 12:41  Güncelleme: 13:03
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Bartın'da kar esaret: Yollar buz pistine döndü, işçi servisi kayarak kaza yaptı

Araçların güçlükle seyir edebildiği Bartın'da 81 köy yolu ulaşıma kapandı

BARTIN - Bartın'da sabah saatlerinde başlayan kar ve buzlanma nedeniyle hayat felç oldu. Okulların 1 gün tatil edildiği şehirde, buzlanma nedeniyle kayan araçlar kaza yaptı. İl genelinde 81 köy yolu ile kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bartın'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Yoğun kar yağışı devam ederken, il genelindeki okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Kar ve buzlanma nedeniyle de çok sayıda kaza meydana geldi. amasra ilçesinde sabah işe giden maden işçileri taşıyan servis araçları ise güçlükle seyir edebildi. Zincirli olmalarına rağmen buzlanma nedeniyle patinaj yapan ve kayan araçlar, güçlükle rampaları çıkabildi. rampa aşağıya inen bir servis aracı ise, duramayınca kaydı. Kayarak, rampayı inen araç, yol kenarındaki bir otomobile de çarptı. diğer araç sürücüleri tarafından görüntülenen o anlarda ise herhangi bir yaralanma yaşanmaması sevindirdi.

Dışarı çıkılmaması uyarısı

Amasra ilçesindeki yüksek mahallelerde de 20 santimetreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle kr küreme ve temizleme ekipleri güçlük yaşıyor. Amasra Belediyesi kar temizleme ekipleri, duraksız bir şekilde yolları temizleyerek, tuzlama çalışmaları yürütüyor. Amasra Belediye Başkanı Recai çakır, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşlara dışarı çıkmamaları, çıkmaları halinde ise araçsız seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Elektrikli araçların trafiğe çıkması yaaklandı

Bartın Valiliği de yaptığı açıklamada, başta moto kuryeler olmak üzere elektrikli araç, scooter ve motosikletle trafiğe çıkılmasının yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İl genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 21.02.2025 Cuma günü saat 11: 00'den itibaren motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması ikinci bir duyuruya kadar tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

81 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'ın yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı. Kar ve tipi nedeniyle il genelinde 81 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan il merkezine bağlı 43, Ulus ilçesine bağlı 13, Amasra ilçesine bağlı 8, Kurucaşile ilçesine bağlı 3 köy yolunu açmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor

Bartın-Kurucaşile, Bartın- Zonguldak ve Bartın Karabük karayollarında ise kar ve tipi nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşandığı ve yürütülen küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımın sağlandığı öğrenildi.

Öte yandan il merkezi de devam eden kar yağışı ile beyaza bürünürken, bazı gençler ise kar topu oynayararak, karın keyfini sürdü

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Kar Esareti: Yollar Kapandı, Kazalar Ortaya Çıktı - Son Dakika

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