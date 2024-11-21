Bartın'da Kavga: 6 Gözaltı

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Bartın'da 2 grup arasında yan bakma yüzünde çıkan tekmeli-yumruklu kavgada bir iş yerinin cam kapısı kırılırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Şadırvan Caddesi'nde yürüyen 2 kişi ile bir iş yerinde oturan 4 kişi arasında yan bakma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek cadde ortasında meydan kavgasına dönüştü. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı olayda taraflar yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.

Bir iş yerinin cam kapısının kırıldığı olaylarda, polis ekipleri sakinleştirdiği taraflardan toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. - BARTIN