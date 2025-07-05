Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, önce otomobile sonra refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, C.B. idaresindeki 35 VHY 74 plakalı motosiklet, Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Kavşağı yakınlarında önce 06 BY 5140 plakalı otomobile ardından refüje çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. - BARTIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?