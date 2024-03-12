Bartın\'da su kanalına düşen karaca operasyonla kurtarıldı

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Bartın'da su kanalına düşen karaca ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonla kurtarılarak, yeniden doğaya salındı.

Bartın'daki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gerişkatırcı Köyü'nde bulunan su kanalına bir yabani hayvan düştüğü ve çıkamadığı ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Boşaltılan su kanalı içerisinde ağ geren ekipler, yakaladıkları karacayı kanaldan çıkardı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından sağlık kontrolünden geçirilen karacada, herhangi bir yaralanma ve yada sağlık problemi bulunmadığı tespit edildi.

Başarılı operasyon ile kanaldan çıkarılan karaca, yeniden doğaya salındı. - BARTIN