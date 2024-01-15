Bartın\'da Taşkın ve Su Kıtlığına Karşı Erken Uyarı Sistemi Geliştiriliyor

Bartın'da geliştirilen proje ile Bartın Irmağı'nın taşmasını önlemek amacıyla erken uyarı sistemi geliştirilecek. Önceden sel ve taşkınlara sebep olan yağmur suları aynı proje ile depolanarak, su kıtlığına da çözüm olacak

Bartın belediyesi Bartın Üniversitesi ve İl Özel İdaresi tarafından, Avrupa Birliği (AB) IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri programı çerçevesinde "Bartın'da Taşkın ve Su kıtlığı Risklerinin Azaltılması(BİRUS) projesi geliştirildi. Bartın'da taşkın ve su kıtlığı risklerinin en aza indirilmesi hedeflenen proje 18 ay sürecek. Taşkın ve su kıtlığı problemlerini sıkça yaşayan Bartın ilinde iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesi yönünde çalışmaların yapılacağı proje ile haritalama, mobil gözlem platformu, erken uyarı sistemi, yağmur suyu hasadı ve yeşil çatı çözümleri gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı desteği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında desteklenen proje, yüzde 82'si hibe ve yüzde 18'i de 3 kurum tarafından karşılanmak kaydıyla toplamda 484 bin 832 Euro bütçeye sahip olacak.

Bartın Irmağı'na erken uyarı sistemi kurulacak

Proje hakkında bilgi veren Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Irmağı için erken uyarı sistemi kurulacağını ifade ederek, "Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye'de yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum eylemlerinin uygulanmasını desteklemek amacıyla İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı(CCAGP) çağrısında bulunuldu. Bu kapsamda da Bartın Belediyesi olarak Bartın Üniversitesi ve Bartın İl Özel İdaresi ile ortak proje geliştirdik. İlimizde sel ve kuraklık risklerinin azaltılmasını hedefleyen 3 kurumun ortaklaşa gerçekleştirdiği bu proje şehrimiz için çok önemli. 3 kurumun proje kapsamında görev ve sorumluluklarını belirledik. 2021 yılı Ocak Ayı Belediye Meclis Toplantı gündemine "Bartın Çayı Havzası İçin Taşkın Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi" konusunu getirmiştik. Proje işbirliği protokolünü imzalamak üzere Meclis Üyelerimiz tarafından Belediye Başkanı'na yetki verilmişti. Bu yetki kapsamında gerekli imzalar atılarak, proje ile ilgili süreç başladı" dedi.

Sel ve taşkınların erkenden tespit edilmesi hedefleniyor

Bartın ırmağına kurulacak erken uyarı sistemi ile sel ve taşkınların önceden tespit edilmesinin planlandığını kaydeden Başkan Fırıncıoğlu, "Geliştirilen projeyle 'Taşkın Erken Uyarı Sistemi' kurarak erkenden önlem alma fırsatı olacak. Bartın Çayı havzası sensörlerden oluşan istasyon ağı ile donatılacak. Gelen veriler anlık olarak ana bilgisayarda işlenecek" şeklinde konuştu.

Taşkınlara yol açan yağmur suya artık kuraklığa çare olacak

Fırıncıoğlu, sık sık taşkın ve sellere neden olan yağmur sularının aynı proje ile depolanarak hem taşkınları önleneceğini hem de su kıtlığı problemi için çözüm olacağını ifade etti. Fırıncıoğlu, "Taşkın sularının geçici olarak depolanabileceği alanların haritalanarak su geciktirme planları hazırlanacak. Ayrıca su kıtlığının etkilerini azaltabilmek amacıyla yeşil çatı ve yağmur suyu toplama uygulamaları yapılacak. Yapılacak olan bu çalışmalar ve proje detaylarını anlatabilmek için bilgilendirme toplantıları da gerçekleştirilecek. Proje kapsamında her kurumun görev ve sorumlulukları belirlendi. Biz birinci olarak "Bartın Çayı Havzası İçin Taşkın Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi" aktivitesi adı altında mobil izleme platformu ve erken uyarı sisteminin oluşturulması(Erken uyarı sistemi ve mobil izleme platformuna öneri sunma), ikinci olarak İklim Değişikliği Uyum Stratejileri Üretmek İçin Haritalama ve Planlama Çalışmalarının Yürütülmesi aktivitesi adı altında sayısal haritaların temini(kullanılır su kaynakları, keson su kuyuları, kurulu yağmur hasadı yapıları ve çatı bahçesi uygunluk bilgileri),üçüncü olarak Yağmur Suyu Hasadı ve Yeşil Çatı Çözümlerinin Pilot Uygulamalarının Yapılması aktivitesi adı altında Bartın kent yerleşiminde Bartın Belediyesi'ne ait kamusal alanda yağmur suyu hasadı sistemi kurulumu (yer seçimi, yağmur oluklarının depoya bağlanması, yağmur deposunun kurulması ve bakım/izleme), Bartın Belediyesi'ne ait yapı/yapılarda 100 m2'lik yeşil çatı uygulaması(yer seçimi, çatı yalıtımı, yeşil çatı inşası ve bakım/izleme) ve dördüncü olarak İklim Değişikliğinin Etkileri ve Mücadelesi ile İlgili Farkındalık Toplantıları aktivitesi adı altında yer organizasyonu, duyuru (müteahhitlere yapılacak farkındalık eğitimin organizasyonu), açılış toplantısı, konferans, çalıştay (etkinliklerin billboardlarda ve belediye bülteninde tanıtımı, basın açıklamalarının hazırlanmasına katkı) gibi alanlarda projeye katkı sağlayacağız. Proje süresi boyunca da Belediyemizde görevli 6 kişiden oluşan teknik personelimizin maaşları proje kapsamında ödenecek. Bu proje ile kurumsal kapasite, kamu yararına bilimsel çalışmalara katkı, sel ve taşkın sorununa stratejik çözüm, stratejik plana uygun faaliyet ve eylemler, farkındalık gibi faydalar hedefleniyor. Projenin ilimiz için hayırlı olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BARTIN