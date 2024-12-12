Bartın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Bartın'da narkotik polislerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Bartın ve İstanbul'daki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda O.A, E.G, C.Y.B ile bu kişilerle hareket eden E.G., O.A. gözaltına alınırken şebeke ile hareket eden K.M isimli şahsın ise önceki uyuşturucu operasyonunda yakalanarak, Bartın Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu belirlendi. Yapılan aramalarda ise 7.02 gram esrar maddesi, 1.25 gram kannabinoid uyuşturucu maddesi ile 1 adet öğütücü ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan O.A.'nın 955 adet uyuşturucu hap ve 1,83 gram uyuşturucu madde ile 1 yıl önce de yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Tutuksuz yargılaması sürdüğü öğrenilen O.A.'nın cezaevinden çıktıktan sonra uyuşturucu ticaretine devam ettiği belirlendi.

Alışveriş yöntemi deşifre edildi

Ekipler operasyonla uyuşturucu ticareti yapan 6 kişilik şebekeyi çökertirken, para ve uyuşturucu alışverişi yöntemlerini de deşifre etti. Şebekenin alıcılarla sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunu tespit eden ekipler, uyuşturucu ve para teslimatında ise çöp kutusu ve taş altına bırakma gibi yöntemler kullanıldığını belirledi. Bağımlıların ise bırakılan bu noktalardan bölgenin tenha olduğu zamanlarda uyuşturucuyu aldığı tespit edildi

Son operasyonda gözaltına alınan 16 yaşındaki E.G., savcılık ifadesinin arsından serbest bırakılırken O.A, E.G, C.Y.B, O.A. tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Dün gece yarısına kadar süren mahkemede 4 şüpheli tutuklanarak Bartın Cezaevi'ne gönderildi. - BARTIN