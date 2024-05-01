Bartın'da yangında hayatını kaybeden çiftin evi mezar oldu - Son Dakika
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Bartın'da yangında hayatını kaybeden çiftin evi mezar oldu

Bartın\'da yangında hayatını kaybeden çiftin evi mezar oldu

Bartın'ın Kayadibikavlak köyünde çıkan yangında engelli Tevfik Çetinbağ'ın hayatını kaybettiği olayda, eşi Seher Çetinbağ da ağır yaralanmış ve 9 gün sonra hayatını kaybetmiştir. Çiftin 6 yıl önce kızlarını kaybettikleri ortaya çıkmıştır. Yangında evleri tamamen kül olan çift, kızlarının son kez cenazesinin getirildiği evde hayatını kaybetmiştir.

01.05.2024 23:17
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Bartın'da 9 gün önce engelli Tevfik Çetinbağ'ın hayatını kaybettiği yangında ağır yaralanan eşi de hayatını kaybetti. Çiftin 6 yıl önce evlat acısı yaşadıkları ortaya çıkarken, kazada ölen 9 yaşındaki kızlarının son kez cenazesinin getirildiği ev kendilerine mezar oldu.

Bartın'ın Kayadibikavlak köyü Örencik Mahallesi'nde bedensel engelli Tevfik Çetinbağ'ın evinde tüpten çıkan gaz nedeniyle yangın çıkmış, evde yatalak halde bulunan Tevfik Çetinbağ alevlerin arasında kalmıştı. Dışarı çıkarak yardım isteyen Seher Çetinbağ ve kaynı Selim Çetinbağ, Tevfik Çetinbağı kurtarmak için yeniden alevlerin arasına dalmıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürülürken, feci olayda Tevfik Çetinbağ hayatını kaybetmiş, Seher Çetinbağ ve Selim Çetinbağ ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

Ağır şekilde yaralanan Seher ve Selim Çetinbağ 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Bartın Devlet Hastanesine ardından ise İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Selim Çetinbağ'ın hayati tehlikesi sürürken, Seher Çetinbağ ise 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Seher Çetinbağ'ın cenazesinin İstanbul'dan Bartın'ın Kayadibikavlak köyüne getirilerek, aynı yangında hayatını kaybeden kocasının mezarının yanına defin edileceği öğrenildi.

6 yıl önce ölen kızlarının tabutunun getirildiği ev kendilerine mezar oldu

Yangında hayatını kaybeden bedensel engelli Tevfik Çetinbağ ve eşi Seher Çetinbağ'ın 6 yıl önce evlat acısı yaşadıkları ortaya çıktı. 6 Nisan 2018 yılında Bartın Sipahiler Şehit Gürdal Çakır İlkokulu bahçesinde meydana gelen kazada, özel eğitim alan 9 yaşındaki Emine Çetinbağ'a servis aracı çarpmış, kazada hayatını kaybeden küçük kızın tabutu son kez evlerine götürülmüştü. Bedensel engelli baba tekerlekli sandalye ile evin dışına çıkarılan acılı baba Tevfik Çetinbağ, son kez evlerinin önüne getirilen kızının tabutu başında gözyaşı dökmüş, anne Seher Çetinbağ ise, "Benim kınalı kuzum, babaannene selam söyle" diyerek ettiği feryat yürekleri dağlamıştı.

Küçük kızın tabutunun getirildiği ev, olaydan 6 yıl sonra çıkan yangında tamamen kül olurken, küçük kızın evde yaşayan anne ve babası Tevfik ile Seher Çetinbağ yangında hayatını kaybetti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Bartın, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da yangında hayatını kaybeden çiftin evi mezar oldu - Son Dakika

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