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Bartın'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Bartın'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak makaron ele geçirildi

Bartın'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 37 bin 600 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ile 185 gram uyuşturucu madde ile haplar ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bartın\'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak makaron ele geçirildi
15.12.2023 - 16:08,  Güncelleme: 16:11
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Bartın'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 37 bin 600 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ile 185 gram uyuşturucu madde ile haplar ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kemerköprü Mahallesinde kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda 37 bin 600 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin H.İ.K ve K.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda bir kişi göz altına alınadı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı NARKOTİM ekipleri de İl merkezinde yapılan saha çalışması sonucu yakaladığı bir şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 48.65 gram metamfetamin, 70.15 gram esrar, 67 gram tohumla karışık esrar, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 31 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve 23 adet av fişeği, 10 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanım aparatı, hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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