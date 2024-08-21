Bartın'da Zincir Marketlere Hırsızlık Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Bartın'da Zincir Marketlere Hırsızlık Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Bartın\'da Zincir Marketlere Hırsızlık Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Bartın'da 4 farklı zincir marketin şubelerine girerek çerez paketleri, epilasyon aleti, tıraş makinesi gibi kampanyalı ürünleri çalan 3 kişi, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

21.08.2024 09:26
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Bartın'da 4 farklı zincir marketin şubelerine girerek çerez paketleri epilasyon aleti, tıraş makinesi gibi kampanyalı ürünleri çalan 3 kişi, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Bartın'da son dönemde 4 farklı zincir markete giren hırsızlar içeriden çerez paketleri, epilasyon aleti, tıraş makinesi, termos, çaymatik, mikser, çöp kovası gibi kampanyalı ürünleri çaldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faili meçhul şüphelilerin tespiti konusunda yoğun bir çalışma başlatıldı. Polis düzenlediği operasyon ile şüpheli 3 şahsı toplam değeri 9 bin 698 TL olan ürün ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında TCK 141 İşyeri ve Kurumdan Hırsızlık suçu kapsamında adli tahkikata başlandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Zincir Marketlere Hırsızlık Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da Zincir Marketlere Hırsızlık Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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