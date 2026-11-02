Bartın Kurucaşile'de halatı kopan engelli asansörü yere çakıldı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bartın Kurucaşile'de halatı kopan engelli asansörü yere çakıldı, 2 kişi yaralandı

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Bartın Kurucaşile\'de halatı kopan engelli asansörü yere çakıldı, 2 kişi yaralandı
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Bartın Kurucaşile\'de halatı kopan engelli asansörü yere çakıldı, 2 kişi yaralandı
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yeni yaptırılan binanın dış cephesindeki engelli asansörü, halatının kopmasıyla yere çakıldı. Kazada asansörde bulunan 2 kişi yaralandı ve Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bina dışındaki engelli asansörünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurucaşile ilçesinde yeni yaptırılan bir binanın dışındaki engelli asansörü, halatın kopması sonucu yere çakıldı. Bu sırada asansörde bulunan engelli Hasan Erfındık ve oğlu Burak Erfındık yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Bartın Devlet HastanesiKurucaşileİnceleme3. SayfaBartınGüncelSon Dakika

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