Bartın Kurucaşile\'de halatı kopan engelli asansörü yere çakıldı, 2 kişi yaralandı

Bartın Kurucaşile'de halatı kopan engelli asansörü yere çakıldı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yeni yaptırılan binanın dış cephesindeki engelli asansörü, halatının kopmasıyla yere çakıldı. Kazada asansörde bulunan 2 kişi yaralandı ve Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bina dışındaki engelli asansörünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurucaşile ilçesinde yeni yaptırılan bir binanın dışındaki engelli asansörü, halatın kopması sonucu yere çakıldı. Bu sırada asansörde bulunan engelli Hasan Erfındık ve oğlu Burak Erfındık yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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