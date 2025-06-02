İstanbul Başakşehir'de çocukların park içindeki kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde park içinde 3 ayrı çocuk grubunun yan yana kavga ettiği görüldü.
olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahallede bulunan park içerisinde aralarında kızlarında bulunduğu 3 ayrı çocuk grubunun yan yana kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocukların yan yana gruplar halinde birbirlerine acımasızca saldırdığı görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Başakşehir'de Çocuk Kavgası Kamerada - Son Dakika
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