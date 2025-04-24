Başakşehir'de Deprem Sonrası Halı Sahada Kavga

Başakşehir'de deprem nedeniyle geceyi halı sahada geçiren vatandaşlar birbirine girdi. Meydan muharebesini aratmayan kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Şahintepe Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada gerçekleşti. Deprem nedeniyle evlerini güvenli bulmayan vatandaşlar belediyeler tarafından güvenli alan tespit edilen noktalarda geceyi geçirmek istedi. Başakşehir'de bulunan halı sahada geceyi geçirmek isteyen vatandaşlar bilinmeyen bir nedenle önce tartıştı daha sonra kavga etti. Meydan muharebesini aratmayan kavga güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi. - İSTANBUL