 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başakşehir'de araç çalınırken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'de araç çalınırken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde bir kişi aracını fırının önünde çalışır vaziyette bırakarak ekmek almaya girdiği esnada aracı çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olayın yaşandığı yer ve aracın plakası belirtilerek olayın detayları aktarıldı.

Başakşehir\'de araç çalınırken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
23.01.2024 - 16:02,
Abone Ol

Başakşehir'de bir kişi aracını fırının önünde çalışır vaziyette bırakarak ekmek almaya girdiği esnada aracı çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Başakşehir Altınşehir Mahallesi Altınşehir Yanyol Caddesi'nde gerçekleşti. 34 GF 1668 plakalı Ford marka aracını cadde üzerinde bulunan fırının önüne çalışır vaziyette park etti. Daha sonra fırına girerek alışveriş yapmaya başladı. Alışveriş esnasında caddeden geçen başka bir şahıs çalışan araca yan koltuktan binerek aracı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Altınşehir, Başakşehir, Ford, Olaylar, Güvenlik, Hırsızlık, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de araç çalınırken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi - Son Dakika


19:45
AK Parti'nin Ankara ilçe adayları kulislerden sızdı! İşte o isimler AK Parti'nin Ankara ilçe adayları kulislerden sızdı! İşte o isimler
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52
Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27
Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu

Son Dakika
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
17:24 Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu
17:15 Bakasetas'ın ardından Galatasaray'ın golcüsü de Fatih Terim'in takımına imzayı atıyor
17:15 Ürküten görüntü! Başıboş köpekler çocuk parkını istila etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 20:19:04. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de araç çalınırken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement