Başakşehir'de Gizli Buzlanma Kazası - Son Dakika
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Başakşehir'de Gizli Buzlanma Kazası

Başakşehir\'de Gizli Buzlanma Kazası

İstanbul Başakşehir'de buzlanma nedeniyle iki ticari araç çarpıştı. Yaralı yok, yol kapatıldı.

12.02.2025 12:00
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İstanbul Başakşehir'de gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç sürücüsü başka araca yandan çarptı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Başakşehir İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halinde olan

34 GJ 3595 plakalı başka bir ticari araç yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayarak 34 ECA 838 plakalı hafif ticari yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrularak yol kenarında duran trafik ve yönlendirme levhalarını devirdi. Şans eseri yaralanan olmazken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri buzlanma nedeniyle kayganlaşan yola önlem alırken sağlık ekipleri ise araçlarda bulunan vatandaşların kontrollerini gerçekleştirdi. Kaza nedeniyle cadde üzerindeki iki şeritten biri bir müddet trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Gizli Buzlanma Kazası - Son Dakika

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