Başakşehir\'de görüntülerle tespit edilen sürücüye 11 bin lira ceza kesildi

İstanbul Başakşehir'de ters yöne dönüş yapmak için ısrarcı olan sürücü, görüntüler sayesinde polis ekiplerince tespit edildi. Sürücüye trafik işaretlemelerine uymamak ve ters yönde seyretmek suçlarından idari para cezası uygulandı.

Olay, 20 Ekim Salı günü Başakşehir ilçesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JEE 61 plakalı otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde trafik kurallarını ihlal ederek ters yönde dönüş yaptı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Sosyal medya görüntülerinden sürücünün kimliği belirlendi

21 Ekim Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında sosyal medya hesaplarında inceleme yapan trafik ekipleri, ters yönde dönüş yapmakta ısrarcı olan otomobilin plakasını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın sürücüsünün Tuğba A. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen sürücüyle yapılan görüşmede, ihlalin 20 Ekim günü saat 15.41 sıralarında Ertuğrul Gazi Caddesi'nde gerçekleştiği doğrulandı.

İki ayrı trafik ihlalinden 11 bin lira ceza

Trafik ekipleri, sürücü Tuğba A. 'e 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-c maddesi kapsamında trafik işaretlemelerine uymamaktan 1.000 lira, 46/2-h maddesi kapsamında ters yönde seyretmekten 10 bin lira olmak üzere toplam 11 bin lira idari para cezası uyguladı.