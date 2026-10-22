Başakşehir'de görüntülerle tespit edilen sürücüye 11 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Başakşehir'de görüntülerle tespit edilen sürücüye 11 bin lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir\'de görüntülerle tespit edilen sürücüye 11 bin lira ceza kesildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de 20 Ekim'de ters yönde dönüş yapmakta ısrar eden sürücü, sosyal medya görüntülerinden tespit edilerek emniyete çağrıldı. Sürücüye trafik işaretlemelerine uymamak ve ters yönde seyretmekten toplam 11 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Başakşehir'de ters yöne dönüş yapmak için ısrarcı olan sürücü, görüntüler sayesinde polis ekiplerince tespit edildi. Sürücüye trafik işaretlemelerine uymamak ve ters yönde seyretmek suçlarından idari para cezası uygulandı.

Olay, 20 Ekim Salı günü Başakşehir ilçesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JEE 61 plakalı otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde trafik kurallarını ihlal ederek ters yönde dönüş yaptı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Sosyal medya görüntülerinden sürücünün kimliği belirlendi

21 Ekim Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında sosyal medya hesaplarında inceleme yapan trafik ekipleri, ters yönde dönüş yapmakta ısrarcı olan otomobilin plakasını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın sürücüsünün Tuğba A. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen sürücüyle yapılan görüşmede, ihlalin 20 Ekim günü saat 15.41 sıralarında Ertuğrul Gazi Caddesi'nde gerçekleştiği doğrulandı.

İki ayrı trafik ihlalinden 11 bin lira ceza

Trafik ekipleri, sürücü Tuğba A. 'e 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-c maddesi kapsamında trafik işaretlemelerine uymamaktan 1.000 lira, 46/2-h maddesi kapsamında ters yönde seyretmekten 10 bin lira olmak üzere toplam 11 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA
Sosyal MedyaBaşakşehirOtomobil3. SayfaGüvenlikGüncelTrafikMedyaCezaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti Şanlıurfa'da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti
Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun’un sağ kolu boşanıyor mu Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
09:13
Eski takımı Lille’e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
09:01
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
07:45
Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
06:25
Dünyayı korkutan açık Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor
06:15
İnternette kritik güvenlik açığı Türkiye alarma geçti
İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 09:23:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Başakşehir'de görüntülerle tespit edilen sürücüye 11 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei