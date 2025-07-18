Başakşehir\'de Hırsızlık Sırasında Firari Yakalandı

İstanbul Başakşehir'de hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda suçtan aranan A.M., bir bisiklet hırsızlığı sırasında polis ekiplerinin takibi sonucu suçüstü yakalandı. Bir polis memurunu yere düşürerek yaralayan firari, havaya uyarı ateşi açılarak yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. Firarinin yakalanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kayaşehir Polis Merkezi ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takibinde olan Ali M.'nin (37); "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "tutuklunun kaçması", "mala zarar verme" gibi suçlardan toplam 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. İstanbul, Tekirdağ ve Büyükçekmece'de çok sayıda suça karıştığı tespit edilen firarinin 14 Temmuz 2025 tarihinde Kayaşehir Bulvarı'nda elektrikli scooter ile dolaştığı belirlendi. Takibe alınan şüpheli, metro istasyonu önündeki bisiklet park alanından bir bisikleti çalmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanmak istendi. Kaçmaya başlayan şüpheli, kendisini durdurmak isteyen polis memurunu iterek yere düşürdü. Polis memuru diz kapağından yaralanırken, ekipler şüpheliyi takibe devam etti. Kovalamaca sırasında şüphelinin "dur" ihtarlarına uymaması sonucu havaya uyarı ateşi açıldı. Yaklaşık 500 metre süren kovalamaca sonucu firari yakalanarak gözaltına alındı. 20 suç kaydı bulunan Ali M., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Öte yandan firarinin yakalanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL