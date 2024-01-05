 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başakşehir'de iş adamı otoparkta öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'de iş adamı otoparkta öldürüldü

Başakşehir'de bir iş adamı, lüks sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

05.01.2024 - 01:40,
Abone Ol

Başakşehir'de korkunç cinayet: Site otoparkına pusu kurdu, iş adamını vurdu

İSTANBUL - Başakşehir'de bir iş adamı yaşadığı lüks sitenin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Başakşehir'de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Kapalı Çarşı'da esnaf olan iş adamı Abdülkadir Altuğrul, otoparka girip aracını park ettikten sonra bagajdan bir şey almak için aracından indi. Araçtan inen iş adamına, bir şahıs silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Öte yandan, olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir\'de iş adamı otoparkta öldürüldü
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Başakşehir, Saldırı, Olay, Güvenlik, İstanbul, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de iş adamı otoparkta öldürüldü - Son Dakika


00:44
15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14
Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52
Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44
''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak

Son Dakika
00:44 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14 Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 02:06:33. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de iş adamı otoparkta öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement