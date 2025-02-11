Başakşehir'de Kar Yağışı Otobüsü Yolda Bıraktı

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Başakşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan İETT otobüsü, vatandaşların ittiği sırada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Araçta hasar oluştuğu öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Başakşehir Kayaşehir'de beyaza bürünen yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bir İETT otobüsü ise yolda kaldı. Vatandaşlar otobüsü iterken, araç kontrolden çıktı. Kayan otobüs ağaca çarparak durdu. Kazada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL