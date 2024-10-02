Başakşehir'de Kayıp Şahıs İçin Arama Çalışması - Son Dakika
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Başakşehir'de Kayıp Şahıs İçin Arama Çalışması

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33 yaşındaki Dursun Uçan'ın kaybolmasından sonra aracında kan izleri bulundu, arama çalışmaları sürüyor.

02.10.2024 20:14
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- Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu şahsın aracında kan bulundu

Başakşehir'de kaybolan şahıs için AFAD ve itfaiye ekipleri Sazlı Dere kıyında arama kurtarma çalışması başlattı

İSTANBUL - Sabah evden çıkıp babasına canlı konum atan 33 yaşındaki adam, canlı konum attıktan sonra kayboldu. Polisin çalışmasıyla Başakşehir Şamlar Mahallesinde şahsın bulunan aracında kanlar izleri bulundu. Bölgede AFAD, polis ve itfaiye ekipleri şahsı için arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Başakşehir Şamlar Mahallesi Sazlı Dere kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 31 AGY 930 plakalı aracıyla evden çıkan ve Başakşehir Şamlar Mahallesine gelen Dursun Uçan (33), babasına canlı konum attıktan sonra kayboldu. Ailenin kayıp başvurusunun ardından polis çalışma başlattı. Polisin çalışmasıyla araç Sazlı Dere kıyısında araç bulundu. Araçta inceleme yapan polis ekipleri, araç içinde kan izlerine rastladı. Bunun üzerine polis, AFAD, İHH, itfaiye, köpek ve dron yardımıyla bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması bölgede sürüyor.

Başakşehir\'de Kayıp Şahıs İçin Arama Çalışması
Kaynak: İHA

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