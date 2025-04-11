Başakşehir\'de Kimya Deposunda Yangın: Can Kaybı Yok

Başakşehir'de kimya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışması neticesinde kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi'nde bulunan kimya deposunda saat 11.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılan yangına çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşanması ile çevredeki vatandaşlarda panik oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumandan etkilenen çok sayıda hayvanı yangından çıkararak güvenli alana götürdü. Yangının bitişiğinde bulunan bir otoparkta ise çok sayıda araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından patlama riskine karşı çevrede ise geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin 3 saat süren yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Öte yandan yangının çıktığı yerde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'da incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

"Can kaybının olmaması bizi en çok mutlu eden olay"

Yangın yerine gelip inceleme yapan İBB Başkan Vekili Nuri Arslan ise, "Kimyasal depoda bir yangın meydana geliyor. Forklift kaynaklı olduğu söyleniyor ama itfaiye ekibi yangının sebebini belirleyecektir. Depoda kimyasal malzemeler var. Plastik bidonlarda ambalajlanan malzemeler yangınla beraber patlıyor. Bidonların erimesi ve şişe atıkların içindeki kimyasalların dışarı bırakması nedeniyle yangın büyüyor. 7 dakika içinde İstanbul itfaiyesi yangına müdahale ediyor. Yangının çıktığı alanın hemen alt tarafında otopark var. Orada bazı araçlarda maddi hasar oluşmuş. Otoparkın bir alt kısmında da küçükbaş ve büyükbaş adak kesim yeri var. Yaklaşık 180 tane hayvanı itfaiyeci arkadaşlarımız dışarı alıyorlar. 1 veya 2 tane hayvanın telef olma ihtimali var. 60 aracımız ve 162 personelimizle olaya müdahale ediyoruz. Bir tane arkadaşımız muhtemel siyanür zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya kaldığı için Çam ve Sakura Hastanesi'nde gözetim altında. Olay yerindeki arkadaşlarımız yangını kontrol altına aldılar. Alan kontrolümüz altında. Can kaybının olmaması bizi en çok mutlu eden olaydı" dedi. - İSTANBUL